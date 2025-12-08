 
Nike ACG Air Exploraid 男子户外复古运动鞋 - 橄榄绿/麻黄/煤黑/太空粘土黄

Nike ACG Air Exploraid

男子户外复古运动鞋

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

风靡 90 年代的人气越野鞋强势回归。 上脚 Nike ACG Air Exploraid 男子运动鞋，畅享舒适，时尚出街。


  • 显示颜色： 橄榄绿/麻黄/煤黑/太空粘土黄
  • 款式： FJ1920-200

Nike ACG Air Exploraid

20% 折让

风靡 90 年代的人气越野鞋强势回归。 上脚 Nike ACG Air Exploraid 男子运动鞋，畅享舒适，时尚出街。

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。

产品细节

  • 显示颜色： 橄榄绿/麻黄/煤黑/太空粘土黄
  • 款式： FJ1920-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。