Nike ACG Air Exploraid
男子户外复古运动鞋
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
风靡 90 年代的人气越野鞋强势回归。 上脚 Nike ACG Air Exploraid 男子运动鞋，畅享舒适，时尚出街。
- 显示颜色： 橄榄绿/麻黄/煤黑/太空粘土黄
- 款式： FJ1920-200
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。
产品细节
