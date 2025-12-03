Nike ACG Air Zoom Gaiadome GORE-TEX
男子运动鞋户外徒步
Nike ACG Air Zoom Gaiadome GORE-TEX 男子运动鞋可驾驭多种场合。此鞋款采用耐穿材料，结合 GORE-TEX 技术和经过精心调整的大号凸起底纹，可驾驭陡峭山坡。简而言之，无论是徒步、背包旅行或是简单的探索，这双鞋都能满足你。
- 显示颜色： 浅黄褐/火星石赤红/苔木棕色/黑
- 款式： DD2858-203
越野在召唤
无惧雨水侵袭
鞋面采用 GORE-TEX 处理，有助应对不良天气，赋予你心无旁骛的探险体验。
奋力攀登
采用轻盈耐穿材料制成，缔造出色舒适度、支撑效果和缓震性能。搭配橡胶外底细节和大型三叉式抓地底纹，助你超越自我。
出色性能，舒适体验
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。
其他细节
- 金属鞋眼和匠心系带系统，打造出色耐穿性
- 鞋口周围添加额外衬垫，缔造柔软支撑感，在负重时感受更为明显
产品细节
- 合成材质与织物组合鞋面
- 鞋舌与后跟提拉环采用反光设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，轻松驾驭都市地形环境。气候适应性材料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元体验和风格穿搭选择。
