 
Nike ACG Air Zoom Gaiadome GORE-TEX 男子运动鞋户外徒步 - 浅黄褐/火星石赤红/苔木棕色/黑

Nike ACG Air Zoom Gaiadome GORE-TEX

男子运动鞋户外徒步

11% 折让

Nike ACG Air Zoom Gaiadome GORE-TEX 男子运动鞋可驾驭多种场合。此鞋款采用耐穿材料，结合 GORE-TEX 技术和经过精心调整的大号凸起底纹，可驾驭陡峭山坡。简而言之，无论是徒步、背包旅行或是简单的探索，这双鞋都能满足你。


  • 显示颜色： 浅黄褐/火星石赤红/苔木棕色/黑
  • 款式： DD2858-203

越野在召唤

Nike ACG Air Zoom Gaiadome GORE-TEX 男子运动鞋可驾驭多种场合。此鞋款采用耐穿材料，结合 GORE-TEX 技术和经过精心调整的大号凸起底纹，可驾驭陡峭山坡。简而言之，无论是徒步、背包旅行或是简单的探索，这双鞋都能满足你。

无惧雨水侵袭

鞋面采用 GORE-TEX 处理，有助应对不良天气，赋予你心无旁骛的探险体验。

奋力攀登

采用轻盈耐穿材料制成，缔造出色舒适度、支撑效果和缓震性能。搭配橡胶外底细节和大型三叉式抓地底纹，助你超越自我。

出色性能，舒适体验

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。

其他细节

  • 金属鞋眼和匠心系带系统，打造出色耐穿性
  • 鞋口周围添加额外衬垫，缔造柔软支撑感，在负重时感受更为明显

产品细节

  • 合成材质与织物组合鞋面
  • 鞋舌与后跟提拉环采用反光设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，轻松驾驭都市地形环境。气候适应性材料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元体验和风格穿搭选择。

