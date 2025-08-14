Nike ACG Apex
大童渔夫运动帽
30% 折让
Nike ACG Apex 大童渔夫运动帽拒绝普通。 背面可拆卸挡片设计，提升包覆效果；小号拉链口袋，提供便捷储物选择。 加持匠心设计细节，即面料浸湿后会显现隐藏的印花。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/安全橙
- 款式： HJ7023-480
其他细节
- Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
- 可拆卸背面挡片设计，提升包覆效果
- 拉链口袋搭配额外魔术贴粘扣小口袋，便于存放基本小物件
产品细节
- 大身面料/后拼接/帽檐/侧边口袋（手背侧）：100% 锦纶。 背后面料：100% 聚酯纤维
- 刺绣 ACG 标志
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
