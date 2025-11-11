Nike ACG Aysén
腰包
26% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Aysén 腰包令你的户外体验跃升新层次。该款腰包百搭出众，为装备提供紧凑有序的收纳空间。卷盖采用轻盈强韧材料进行加固，结合可扩展式设计，助你在周末跑步或短途旅行期间轻松畅行。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： DV4051-011
Nike ACG Aysén
26% 折让
Nike ACG Aysén 腰包令你的户外体验跃升新层次。该款腰包百搭出众，为装备提供紧凑有序的收纳空间。卷盖采用轻盈强韧材料进行加固，结合可扩展式设计，助你在周末跑步或短途旅行期间轻松畅行。
其他细节
- 腰包卷盖采用耐用柔韧材料，实现一体式设计，可反复翻卷，经久耐用
- 卷盖式开口搭配便于开合的磁扣设计，方便轻松存取物品
- 加垫背面搭配泡绵和网眼材质，舒适非凡
- 背面配有拉链口袋，便于安全存放基本小物件
- 两侧金属 G 型钩扣搭配织带挂环和拉绳环，提升扣合效果
产品细节
- 尺寸：23 x 8 x 25 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： DV4051-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。