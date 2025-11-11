 
Nike ACG Aysén 腰包 - 黑/黑/金属银

Nike ACG Aysén

腰包

Nike ACG Aysén 腰包令你的户外体验跃升新层次。该款腰包百搭出众，为装备提供紧凑有序的收纳空间。卷盖采用轻盈强韧材料进行加固，结合可扩展式设计，助你在周末跑步或短途旅行期间轻松畅行。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属银
  • 款式： DV4051-011

Nike ACG Aysén

其他细节

  • 腰包卷盖采用耐用柔韧材料，实现一体式设计，可反复翻卷，经久耐用
  • 卷盖式开口搭配便于开合的磁扣设计，方便轻松存取物品
  • 加垫背面搭配泡绵和网眼材质，舒适非凡
  • 背面配有拉链口袋，便于安全存放基本小物件
  • 两侧金属 G 型钩扣搭配织带挂环和拉绳环，提升扣合效果

产品细节

  • 尺寸：23 x 8 x 25 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
