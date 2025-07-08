Nike ACG "Black Iguana"
男子三合一两件套长裤
19% 折让
Nike ACG "Black Iguana" 男子三合一两件套长裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候，为你提供出色包覆效果。 外层长裤采用轻盈梭织面料，助你在湿热天气探险时保持舒适。 独立内层短裤，紧密贴合，支撑有力。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： HJ2892-010
Nike ACG "Black Iguana"
19% 折让
Nike ACG "Black Iguana" 男子三合一两件套长裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候，为你提供出色包覆效果。 外层长裤采用轻盈梭织面料，助你在湿热天气探险时保持舒适。 独立内层短裤，紧密贴合，支撑有力。
灵感源自哥斯达黎加
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。
舒适叠搭，户外佳选
外层长裤采用不易撕裂梭织面料，轻盈利落。 内层短裤采用含有氨纶成分的弹性针织面料制成，舒适贴合。
整装待发，开启探险
外层长裤两侧配有拉链网眼布衬里插手口袋，可安全存放随身物品。 内层紧身短裤可通过按扣固定带与外层长裤相连，也可拆卸下来，单独穿着。
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 内置 "Black Iguana" 贴片
- 外层长裤：面料：95% 锦纶/5% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维。
- 内层紧身短裤：面料/里料拼接：78% 锦纶/22% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： HJ2892-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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