Nike ACG "Canwell Glacier"
Therma-FIT ADV 仿羊羔绒长裤
10% 折让
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 仿羊羔绒长裤以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，采用仿羊羔绒面料和柔软加绒里料，可有效御寒。 拉链口袋设计，让你在探险时安全携带随身所需物品。
- 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其/山峰白
- 款式： FV8828-297
其他细节
- 坎威尔冰川位于阿拉斯加州中部的塔纳纳河谷， 其入口为一条结冰的河床，其上布满高耸入云的冰穴，是这款创新长裤的灵感源泉
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 柔软的仿羊羔绒面料，助你在寒冷天气中畅享温暖舒适
- 臀部、髋部和腿部采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲舒适感受
- 采用平整锁缝缝线设计，让接缝处平整而不臃肿
- 拉链插手口袋结合后身按扣口袋，可供安全存放基本物品
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 面料/背后面料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其/山峰白
- 款式： FV8828-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
