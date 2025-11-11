 
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 仿羊羔绒长裤 - 杏茶色/苔木棕色/浅卡其/山峰白

Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 仿羊羔绒长裤以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，采用仿羊羔绒面料和柔软加绒里料，可有效御寒。 拉链口袋设计，让你在探险时安全携带随身所需物品。


  • 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其/山峰白
  • 款式： FV8828-297

其他细节

  • 坎威尔冰川位于阿拉斯加州中部的塔纳纳河谷， 其入口为一条结冰的河床，其上布满高耸入云的冰穴，是这款创新长裤的灵感源泉
  • Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
  • 柔软的仿羊羔绒面料，助你在寒冷天气中畅享温暖舒适
  • 臀部、髋部和腿部采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲舒适感受
  • 采用平整锁缝缝线设计，让接缝处平整而不臃肿
  • 拉链插手口袋结合后身按扣口袋，可供安全存放基本物品

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 面料/背后面料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

