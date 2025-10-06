Nike ACG "Canwell Glacier"
Therma-FIT ADV 女子全长拉链开襟仿羊羔绒夹克
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 女子全长拉链开襟仿羊羔绒夹克采用柔软仿羊羔绒面料，帮助抵御寒冷天气。 该夹克采用保暖技术，缔造非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 浅土褐/黑/煤黑/山峰白
- 款式： FV7340-104
柔软舒适
该款夹克采用厚实仿羊羔绒面料，结合柔软摇粒绒里料，提供温暖包覆感受，帮助抵御寒冷天气。
灵感源自阿拉斯加
这款夹克旨在向阿拉斯加致敬。 整版图案设计灵感源自冰川，左侧口袋拉链头上的串珠借鉴自阿拉斯加的天然资源，包括琥珀、煤和金。
温暖舒适
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 抽绳下摆、弹性包边袖口和高领设计，缔造非凡舒适感受。
叠搭设计，适应气候
该夹克采用超宽松版型，便于内搭紧身运动服和中间层衣物，缔造出众保暖效果。
产品细节
- 面料/背后面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 左胸饰有 ACG 刺绣标志
- 插手口袋
- 双向拉链
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
