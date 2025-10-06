 
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 女子全长拉链开襟仿羊羔绒夹克 - 浅土褐/黑/煤黑/山峰白

浅土褐/黑/煤黑/山峰白
乌紫/黑/黑/山峰白

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 女子全长拉链开襟仿羊羔绒夹克采用柔软仿羊羔绒面料，帮助抵御寒冷天气。 该夹克采用保暖技术，缔造非凡舒适的穿着体验。


Nike ACG "Canwell Glacier"

Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 女子全长拉链开襟仿羊羔绒夹克采用柔软仿羊羔绒面料，帮助抵御寒冷天气。 该夹克采用保暖技术，缔造非凡舒适的穿着体验。

柔软舒适

该款夹克采用厚实仿羊羔绒面料，结合柔软摇粒绒里料，提供温暖包覆感受，帮助抵御寒冷天气。

灵感源自阿拉斯加

这款夹克旨在向阿拉斯加致敬。 整版图案设计灵感源自冰川，左侧口袋拉链头上的串珠借鉴自阿拉斯加的天然资源，包括琥珀、煤和金。

温暖舒适

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 抽绳下摆、弹性包边袖口和高领设计，缔造非凡舒适感受。

叠搭设计，适应气候

该夹克采用超宽松版型，便于内搭紧身运动服和中间层衣物，缔造出众保暖效果。

产品细节

  • 面料/背后面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 左胸饰有 ACG 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 双向拉链
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅土褐/黑/煤黑/山峰白
  • 款式： FV7340-104

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。