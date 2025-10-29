 
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒马甲 - 黑/黑/山峰白

Nike ACG "Canwell Glacier"

Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒马甲

黑/黑/山峰白
泡沫薄荷绿/土绿/土绿/山峰白
苔木棕色/黑/明亮紫/山峰白

Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒马甲以阿拉斯加州坎威尔冰川命名。采用仿羊羔绒面料，搭配内里加绒设计，内外皆柔软非凡，可有效御寒。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： HV1113-010

柔软舒适

该款马甲采用厚实仿羊羔绒面料，结合柔软里料，提供温暖包覆感受，帮助抵御寒冷天气。    

御寒保暖

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。

叠搭设计，适应气候

该马甲采用宽松版型，便于内搭紧身运动服和中间层衣物，缔造出众保暖效果。 选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果；亦可选择小一码，打造修身贴合效果。

产品细节

  • 面料/背后面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 宽松版型
  • 下摆松紧抽绳和锁扣设计
  • 左侧拉链插手口袋的拉链头搭配冰川装饰物
  • 手洗
