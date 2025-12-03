Nike ACG "Canwell Glacier"
Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒马甲
30% 折让
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒马甲以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，搭载保暖技术，营造舒适感受。采用仿羊羔绒面料搭配内里加绒设计，内外皆柔软非凡，可有效御寒。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/土绿/土绿/山峰白
- 款式： HV1113-353
Nike ACG "Canwell Glacier"
30% 折让
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒马甲以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，搭载保暖技术，营造舒适感受。采用仿羊羔绒面料搭配内里加绒设计，内外皆柔软非凡，可有效御寒。
柔软舒适
该款马甲采用厚实仿羊羔绒面料，结合柔软里料，提供温暖包覆感受。
御寒保暖
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。
叠搭设计，适应气候
该马甲采用宽松版型，便于内搭紧身运动服和中间层衣物，缔造出众保暖效果。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果；亦可选择小一码，打造修身贴合效果。
产品细节
- 面料/背后面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 宽松版型
- 下摆松紧抽绳和锁扣设计
- 左侧拉链插手口袋的拉链头搭配冰川装饰物
- 手洗
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/土绿/土绿/山峰白
- 款式： HV1113-353
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。