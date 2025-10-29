Nike ACG "Chinati"
Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣
18% 折让
为确保这款 Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣能应对高温环境，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。 修身版型便于轻松叠搭。 当太阳出来的时候呢？ 别担心，紫外线防护设计为你提供出色防护。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HV1103-010
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 平缝结构，缔造舒适穿着感受，易于叠搭
产品细节
- UPF 40+
- 91% 聚酯纤维/5% 羊毛/4% 氨纶
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
