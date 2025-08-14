Nike ACG "Chinati"

¥499

Nike 团队在大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣可谓是理想之选。 导湿速干的华夫格针织面料巧搭舒适剪裁和仙人掌图案，助你在干燥炎热环境活力满满。

灵感源自西得克萨斯 为打造这款上衣，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。 白天炎热，夜晚寒冷，这种气候激发了我们打造一款可轻松应对气温变化的上衣。 速干舒适 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。 舒适非凡，户外佳选 经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。 添加些许弹性，塑就自如舒适的运动体验。