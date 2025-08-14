Nike ACG "Chinati"
Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣
¥499
Nike 团队在大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣可谓是理想之选。 导湿速干的华夫格针织面料巧搭舒适剪裁和仙人掌图案，助你在干燥炎热环境活力满满。
- 显示颜色： 浅卡其/军裤卡其/苔木棕色/山峰白
- 款式： HV0588-229
Nike ACG "Chinati"
¥499
Nike 团队在大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣可谓是理想之选。 导湿速干的华夫格针织面料巧搭舒适剪裁和仙人掌图案，助你在干燥炎热环境活力满满。
灵感源自西得克萨斯
为打造这款上衣，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。 白天炎热，夜晚寒冷，这种气候激发了我们打造一款可轻松应对气温变化的上衣。
速干舒适
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
舒适非凡，户外佳选
经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。 添加些许弹性，塑就自如舒适的运动体验。
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾标志
- 内置 "Chinati" 标签
- 97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅卡其/军裤卡其/苔木棕色/山峰白
- 款式： HV0588-229
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。