Nike ACG "Chinati"
Dri-FIT ADV 男子速干防晒长袖上衣
10% 折让
Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干防晒长袖上衣可谓是理想之选。Nike Dri-FIT ADV 技术结合具有紫外线防护效果的华夫格针织面料，单穿或叠搭皆宜，缔造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 惊喜绿/苔木棕色/浅卡其/山峰白
- 款式： HV0586-388
灵感源自西得克萨斯
为打造这款上衣，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。白天炎热，夜晚寒冷，这种气候激发了我们打造一款可轻松应对气温变化的上衣。
速干舒适
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
其他细节
- 四向弹性华夫格针织面料搭配插肩设计，塑就自如运动体验
- 加固缝线，经久耐穿
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣 ACG 标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 91% 聚酯纤维/5% 羊毛/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 惊喜绿/苔木棕色/浅卡其/山峰白
- 款式： HV0586-388
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
