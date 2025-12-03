Nike ACG "Chinati"

¥529 ¥699 24% 折让

为确保这款 Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖图案上衣能适应高温环境，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。 该上衣采用休闲剪裁，便于轻松叠搭。 当太阳出来的时候呢？ 别担心，紫外线防护设计为你提供出色防护。

灵感源自美国得克萨斯州 为打造这款上衣，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。 白天炎热，夜晚寒冷，这种气候激发了我们打造一款可轻松应对气温变化的上衣。 技术加持，助力探险 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。平缝结构，易于叠搭。