Nike ACG "Chinati"
Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖图案上衣
24% 折让
为确保这款 Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖图案上衣能适应高温环境，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。 该上衣采用休闲剪裁，便于轻松叠搭。 当太阳出来的时候呢？ 别担心，紫外线防护设计为你提供出色防护。
- 显示颜色： 加农绿/透明粉/泡沫薄荷绿/山峰白
- 款式： IB3697-017
灵感源自美国得克萨斯州
为打造这款上衣，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。 白天炎热，夜晚寒冷，这种气候激发了我们打造一款可轻松应对气温变化的上衣。
技术加持，助力探险
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。平缝结构，易于叠搭。
产品细节
- UPF 40+
- 91% 聚酯纤维/5% 羊毛/4% 氨纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 刺绣 DRI-FIT ADV 和 ACG 标志
- 丝网印制图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
