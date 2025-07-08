Nike ACG "Cinder Cone"
男子拒水夹克
19% 折让
探险之旅，等你开启。Nike ACG "Cinder Cone" 男子拒水夹克采用轻盈拒水面料制成，助你轻松应对挑战。专为温暖季节的突变天气匠心打造，在不使用时可轻松收纳。Cinder Cone 设计旨在致敬火山渣锥，即夏威夷知名火山冷却后的熔岩自然堆积而成的山丘。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： DB0979-015
Nike ACG "Cinder Cone"
19% 折让
无惧潮湿天气
探险之旅，等你开启。Nike ACG "Cinder Cone" 男子拒水夹克采用轻盈拒水面料制成，助你轻松应对挑战。专为温暖季节的突变天气匠心打造，在不使用时可轻松收纳。Cinder Cone 设计旨在致敬火山渣锥，即夏威夷知名火山冷却后的熔岩自然堆积而成的山丘。
经美国西北地区测试，灵感源自夏威夷岛
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。为汲取灵感，ACG 团队来到夏威夷岛，岛上的黑沙滩和巨浪使其成为理想的探险圣地。岛上的火山景观和温暖气候为该系列的外观和设计初衷提供了灵感。
大岛之焰
夏威夷遍布着极不稳定的火山，这些火山向空中喷出熔岩，熔岩在触地时变成椭圆形岩石。Cinder Cone 系列的名称便源自这些岩石的形状。
无惧潮湿天
梭织面料，在温暖季节为你提供轻盈包覆。夹克采用拒水面料，让你无惧潮湿天气，一路向前。
便捷包覆
风帽设计，帮助抵御不良天气因素。其背面搭配弹性抽绳，可供自行调节贴合度。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中，便于随身携带。
安心收纳
拉链插手口袋，可供收纳小物件。设有 ACG 钩环。
其他细节
- 下摆搭配弹性抽绳，可供自行调节贴合度
- 可搭配 Cinder Cone 长裤穿着，打造全身行头
产品细节
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： DB0979-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。