Nike ACG "Cinder Cone"

¥869 ¥999 13% 折让

无惧潮湿天气

探险之旅，等你开启。Nike ACG "Cinder Cone" 男子拒水夹克采用轻盈拒水面料制成，助你轻松应对挑战。专为温暖季节的突变天气匠心打造，在不使用时可轻松收纳。Cinder Cone 设计旨在致敬火山渣锥，即夏威夷知名火山冷却后的熔岩自然堆积而成的山丘。

经美国西北地区测试，灵感源自夏威夷岛

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。为汲取灵感，ACG 团队来到夏威夷岛，岛上的黑沙滩和巨浪使其成为理想的探险圣地。岛上的火山景观和温暖气候为该系列的外观和设计初衷提供了灵感。

大岛之焰

夏威夷遍布着极不稳定的火山，这些火山向空中喷出熔岩，熔岩在触地时变成椭圆形岩石。Cinder Cone 系列的名称便源自这些岩石的形状。

无惧潮湿天

梭织面料，在温暖季节为你提供轻盈包覆。夹克采用拒水面料，让你无惧潮湿天气，一路向前。

便捷包覆

风帽设计，帮助抵御不良天气因素。其背面搭配弹性抽绳，可供自行调节贴合度。不穿时可将夹克收纳至衣身内侧口袋中，便于随身携带。

安心收纳

拉链插手口袋，可供收纳小物件。设有 ACG 钩环。