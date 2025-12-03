Nike ACG "DAYMAX"
双肩包
15% 折让
Nike ACG "DAYMAX" 双肩包助你尽享探险之旅。大号主袋搭配正面和侧边口袋，便于轻松存取小物件和大件物品。可调式侧边织带和正面固定带，为额外装备提供挂载点。
- 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其
- 款式： HJ8178-297
其他细节
- 大号主袋内置套袋，可容纳大多数笔记本电脑
- 顶部可拆卸拉链挡盖，易于局部清洁
- 柔软后拼接结合可调节软垫肩带，缔造个性化舒适贴合感
产品细节
- 尺寸：50 x 30 x 22 厘米
- 容积：约 21 升
- 重量：约 978 克
- ACG 品牌钩环
- 腰部固定带采用可收纳设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
