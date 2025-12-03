 
Nike ACG "DAYMAX" 斜挎包 - 黑/大学灰/大学灰

Nike ACG "DAYMAX"

斜挎包

Nike ACG "DAYMAX" 斜挎包采用匠心设计，令基本物品触手可及。该斜挎包专为现代探险家打造，设有主袋和正面口袋，营造安全收纳空间，便于轻松存取随身小物件。


  • 显示颜色： 黑/大学灰/大学灰
  • 款式： HJ8180-010

其他细节

  • 正面拉链口袋，空间宽敞，可存放大多数手机
  • 主袋内置网眼布插袋，正面配有魔术贴粘扣翻盖网眼口袋，便于有序收纳小物件

产品细节

  • 尺寸：24 x 6 x 19 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
