Nike ACG "DAYMAX"
斜挎包
Nike ACG "DAYMAX" 斜挎包采用匠心设计，令基本物品触手可及。该斜挎包专为现代探险家打造，设有主袋和正面口袋，营造安全收纳空间，便于轻松存取随身小物件。
- 显示颜色： 黑/大学灰/大学灰
- 款式： HJ8180-010
其他细节
- 正面拉链口袋，空间宽敞，可存放大多数手机
- 主袋内置网眼布插袋，正面配有魔术贴粘扣翻盖网眼口袋，便于有序收纳小物件
产品细节
- 尺寸：24 x 6 x 19 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
