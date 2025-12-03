Nike ACG "DAYMAX"
行李包
14% 折让
Nike ACG "DAYMAX" 行李包采用顶部拉链翻盖和底部加固设计，助你轻松出行。宽敞主袋、鞋履存放隔层和多个外部拉链口袋，帮助有序收纳物品。
- 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其
- 款式： HJ8185-297
其他细节
- 拉链鞋履存放隔层，独立收纳
- 内置网眼布插袋，便于存放小物件
产品细节
- 尺寸：62 x 30 x 30 厘米
- 容积：约 53 升
- 重量：约 1168 克
- ACG 钩环
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其
- 款式： HJ8185-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
