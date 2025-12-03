 
Nike ACG "DAYMAX" 行李包 - 杏茶色/苔木棕色/浅卡其

Nike ACG "DAYMAX"

行李包

14% 折让

Nike ACG "DAYMAX" 行李包采用顶部拉链翻盖和底部加固设计，助你轻松出行。宽敞主袋、鞋履存放隔层和多个外部拉链口袋，帮助有序收纳物品。


  • 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其
  • 款式： HJ8185-297

Nike ACG "DAYMAX"

14% 折让

Nike ACG "DAYMAX" 行李包采用顶部拉链翻盖和底部加固设计，助你轻松出行。宽敞主袋、鞋履存放隔层和多个外部拉链口袋，帮助有序收纳物品。

其他细节

  • 拉链鞋履存放隔层，独立收纳
  • 内置网眼布插袋，便于存放小物件

产品细节

  • 尺寸：62 x 30 x 30 厘米
  • 容积：约 53 升
  • 重量：约 1168 克
  • ACG 钩环
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/浅卡其
  • 款式： HJ8185-297

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。