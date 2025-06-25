Nike ACG "Death Bloom"

¥599

为了测试 Nike ACG "Death Bloom" 女子短裤，Nike 团队穿上它前往西得克萨斯沙漠开展了一次独木舟露营之旅。 该短裤口袋采用网眼布里料，方便储物。

灵感源自仙人掌的"Death Bloom"

为了设计和测试这款短裤，我们的团队前往西得克萨斯的奇瓦瓦沙漠开展了一次独木舟露营之旅。 “Death Bloom”之名源于多肉植物，它们在生命的尽头绽放出美丽的花朵，让人魂牵梦萦。

充裕储物空间

插手口袋和拉链口袋，方便收纳随身物品。 ACG 三角钩环，可供安全挂放钥匙，助你开启冒险之旅。