Nike ACG "Death Bloom"
女子短裤
¥599
为了测试 Nike ACG "Death Bloom" 女子短裤，Nike 团队穿上它前往西得克萨斯沙漠开展了一次独木舟露营之旅。 该短裤口袋采用网眼布里料，方便储物。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HV6388-010
Nike ACG "Death Bloom"
¥599
为了测试 Nike ACG "Death Bloom" 女子短裤，Nike 团队穿上它前往西得克萨斯沙漠开展了一次独木舟露营之旅。 该短裤口袋采用网眼布里料，方便储物。
灵感源自仙人掌的"Death Bloom"
为了设计和测试这款短裤，我们的团队前往西得克萨斯的奇瓦瓦沙漠开展了一次独木舟露营之旅。 “Death Bloom”之名源于多肉植物，它们在生命的尽头绽放出美丽的花朵，让人魂牵梦萦。
充裕储物空间
插手口袋和拉链口袋，方便收纳随身物品。 ACG 三角钩环，可供安全挂放钥匙，助你开启冒险之旅。
产品细节
- 左侧拉链口袋设有 ACG 仙人掌装饰拉链头
- 面料：100% 锦纶。 外接片：92% 锦纶/8% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 高腰贴合设计
- 弹性腰部设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HV6388-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。