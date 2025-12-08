Nike ACG "Death Bloom"
Nike ACG "Death Bloom" 男子马甲舒适百搭，设计灵感源自 ACG 团队在西德克萨斯的研究之旅中经历的河流探险及干旱环境。多口袋设计搭配肩部和背面的松紧带系统，提供充裕的储物空间，让你在水陆探险之旅中轻松存取水杯、零食和其他所需物品。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HV0601-010
灵感源自西德克萨斯
为打造此系列，ACG 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟露营之旅。团队在穿越水陆的往返旅程中迸发灵感，为装备采用充裕储物空间以及专为炎热干旱环境研发的匠心面料。
整装待发，开启探险
下摆内侧搭配松紧抽绳，可供自主调节贴合度。双向拉链搭配拉链防护设计，有助保护颈部。背面巧搭 ACG 三角钩环。
舒适非凡，户外佳选
宽松版型塑就宽松衣身，便于你内搭紧身运动服。面料略带弹性，令你自如畅动。
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾标志
- 内置“Death Bloom”故事贴片
- 左侧拉链口袋设有 Nike ACG 仙人掌装饰拉链头
- 袖窿弹性包边设计
- 面料/里料：92% 锦纶/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HV0601-010
