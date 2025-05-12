Nike ACG
Dri-FIT 大童防晒速干连帽长袖上衣
¥229¥32930% 折让
Nike ACG Dri-FIT 大童防晒速干连帽长袖上衣采用套头设计，助力开启探险之旅。轻盈针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽舒适，从容探索户外。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： HF8033-010
Nike ACG
¥229¥32930% 折让
Nike ACG Dri-FIT 大童防晒速干连帽长袖上衣采用套头设计，助力开启探险之旅。轻盈针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽舒适，从容探索户外。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- UPF 40+
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 刺绣标志
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： HF8033-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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