 

Nike ACG

Dri-FIT 女子蝴蝶印花速干T恤

¥239¥34931% 折让

Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤采用宽松版型结合导湿速干技术，助你保持舒适，从容应对日常挑战。 正面图案的设计灵感源自哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的蝴蝶。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： HF9523-030

Nike ACG

¥239¥34931% 折让

Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤采用宽松版型结合导湿速干技术，助你保持舒适，从容应对日常挑战。 正面图案的设计灵感源自哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的蝴蝶。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 落肩设计结合宽松衣身，塑就宽松舒适感受

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 印花图案
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： HF9523-030

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