Nike ACG
Dri-FIT 女子蝴蝶印花速干T恤
¥239¥34931% 折让
Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤采用宽松版型结合导湿速干技术，助你保持舒适，从容应对日常挑战。 正面图案的设计灵感源自哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的蝴蝶。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： HF9523-030
Nike ACG
¥239¥34931% 折让
Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤采用宽松版型结合导湿速干技术，助你保持舒适，从容应对日常挑战。 正面图案的设计灵感源自哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的蝴蝶。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 落肩设计结合宽松衣身，塑就宽松舒适感受
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 印花图案
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： HF9523-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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