Nike ACG
Dri-FIT 女子速干修身短袖运动上衣
¥399
Nike ACG Dri-FIT 女子速干修身短袖运动上衣采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： IO1461-010
Nike ACG
¥399
Nike ACG Dri-FIT 女子速干修身短袖运动上衣采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
叠搭设计
这款舒适的修身运动上衣可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 腋下网眼拼接
- 修身版型
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： IO1461-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。