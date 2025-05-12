Nike ACG
Dri-FIT 男子速干T恤
¥319¥39920% 折让
Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤质感出众，饰有匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用舒适宽松版型结合富有结构感的导湿速干面料，专为户外探险打造。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： HJ0795-410
Nike ACG
¥319¥39920% 折让
Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤质感出众，饰有匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用舒适宽松版型结合富有结构感的导湿速干面料，专为户外探险打造。
其他细节
- ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加的海岸线进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险，旨在寻找灵感，设计出能够抵御炎热、潮湿环境的装备
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 厚实针织面料垂坠挺括，富有结构感
产品细节
- 刺绣 ACG 标志
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： HJ0795-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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