 

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干T恤

¥399

Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤质感出众，饰有匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用舒适宽松版型结合富有结构感的导湿速干面料，专为户外探险打造。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： HJ0795-410

Nike ACG

¥399

Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤质感出众，饰有匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用舒适宽松版型结合富有结构感的导湿速干面料，专为户外探险打造。

其他细节

  • ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加的海岸线进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险，旨在寻找灵感，设计出能够抵御炎热、潮湿环境的装备
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 厚实针织面料垂坠挺括，富有结构感

产品细节

  • 刺绣 ACG 标志
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： HJ0795-410

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