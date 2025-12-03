 
Nike ACG Dri-FIT 轻便型速干手套（1 副） - 黑/银

Nike ACG Dri-FIT

轻便型速干手套（1 副）

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

别让冰冷的双手阻碍你与好友乐享徒步旅程。Nike ACG Dri-FIT 轻便型速干手套（1 副）轻盈非凡，包覆双手的同时，减轻滞重感。此外，手掌和手指部位采用触屏兼容材料，助你随心使用电子设备，而无需脱掉手套将双手暴露在寒冷之中。


  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： FZ5763-045

Nike ACG Dri-FIT

20% 折让

别让冰冷的双手阻碍你与好友乐享徒步旅程。Nike ACG Dri-FIT 轻便型速干手套（1 副）轻盈非凡，包覆双手的同时，减轻滞重感。此外，手掌和手指部位采用触屏兼容材料，助你随心使用电子设备，而无需脱掉手套将双手暴露在寒冷之中。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 轻盈面料，非凡舒适

产品细节

  • 掌部/背面/其他：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： FZ5763-045

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元叠搭风格。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。