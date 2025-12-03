别让冰冷的双手阻碍你与好友乐享徒步旅程。Nike ACG Dri-FIT 轻便型速干手套（1 副）轻盈非凡，包覆双手的同时，减轻滞重感。此外，手掌和手指部位采用触屏兼容材料，助你随心使用电子设备，而无需脱掉手套将双手暴露在寒冷之中。

别让冰冷的双手阻碍你与好友乐享徒步旅程。Nike ACG Dri-FIT 轻便型速干手套（1 副）轻盈非凡，包覆双手的同时，减轻滞重感。此外，手掌和手指部位采用触屏兼容材料，助你随心使用电子设备，而无需脱掉手套将双手暴露在寒冷之中。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。