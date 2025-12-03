Nike ACG Dri-FIT
轻便型速干手套（1 副）
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
别让冰冷的双手阻碍你与好友乐享徒步旅程。Nike ACG Dri-FIT 轻便型速干手套（1 副）轻盈非凡，包覆双手的同时，减轻滞重感。此外，手掌和手指部位采用触屏兼容材料，助你随心使用电子设备，而无需脱掉手套将双手暴露在寒冷之中。
- 显示颜色： 黑/银
- 款式： FZ5763-045
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 轻盈面料，非凡舒适
产品细节
- 掌部/背面/其他：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
- 可机洗
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元叠搭风格。
