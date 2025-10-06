 
Nike ACG Dri-FIT 速干轻便型头带（1 条） - 黑/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 速干轻便型头带（1 条）

36% 折让

别让汗水或头发妨碍你漫长而艰辛的户外探险之旅。Nike ACG Dri-FIT 速干轻便型头带（1 条）搭载导湿速干技术，令头部保持舒适。在这阳光灿烂的日子，就该在户外尽情享受。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： HF9186-012

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽，舒适和专注

产品细节

  • 37% 莱赛尔纤维/37% 锦纶/16% 氨纶/10% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： HF9186-012

