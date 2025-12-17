来场远足。徒步旅行，解放双手。Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短裤（含衬裤）采用导湿速干技术和轻盈的梭织面料，专为长途旅行而打造。八个口袋设计搭配用于固定登山杖的弹力挂环，助你专注登顶。

我们在口袋设计上用心。短裤共设 8 个口袋，包括正面三个网眼布口袋、侧边两个口袋和背面两个小口袋，外加一个背面拉链口袋，可轻松收纳随身小物件。

