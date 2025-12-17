Nike ACG
Dri-FIT ADV 男子速干短裤（含衬裤）
¥399
来场远足。徒步旅行，解放双手。Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短裤（含衬裤）采用导湿速干技术和轻盈的梭织面料，专为长途旅行而打造。八个口袋设计搭配用于固定登山杖的弹力挂环，助你专注登顶。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： IO9676-010
导湿速干，助力畅动
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。背面上部采用梭织网眼拼接，提升关键区域透气性。
多个口袋
我们在口袋设计上用心。短裤共设 8 个口袋，包括正面三个网眼布口袋、侧边两个口袋和背面两个小口袋，外加一个背面拉链口袋，可轻松收纳随身小物件。
便捷储物
背面弹力挂环设计，便于沿途挂放毛巾、登山杖或其他物品。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 内置衬裤搭配包边设计
- 弹性腰部搭配双向抽绳
- 反光 ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
