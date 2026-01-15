 
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干越野短袖跑步上衣 - 安全橙/安全橙/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT ADV 男子速干越野短袖跑步上衣

¥399

Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干越野短袖跑步上衣采用导湿速干技术，助你在小径上畅快前行。背部和腋下网眼拼接设计，为关键部位提供出众透气性。


  • 显示颜色： 安全橙/安全橙/山峰白
  • 款式： IO9678-819

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 棉与聚酯纤维混纺面料，柔软轻盈

产品细节

  • 85% 聚酯纤维/15% 棉
  • 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。