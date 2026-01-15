Nike ACG
Dri-FIT ADV 男子速干越野短袖跑步上衣
¥399
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干越野短袖跑步上衣采用导湿速干技术，助你在小径上畅快前行。背部和腋下网眼拼接设计，为关键部位提供出众透气性。
- 显示颜色： 安全橙/安全橙/山峰白
- 款式： IO9678-819
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 棉与聚酯纤维混纺面料，柔软轻盈
产品细节
- 85% 聚酯纤维/15% 棉
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
