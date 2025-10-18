 
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干长袖上衣 - 安全橙/浅黄褐

Nike ACG

Dri-FIT ADV 男子速干长袖上衣

10% 折让

Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干长袖上衣采用精制面料，搭配导湿速干技术，助你保持干爽舒适。  


  • 显示颜色： 安全橙/浅黄褐
  • 款式： FV8907-819

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 锦纶、羊毛和聚酯纤维等混纺面料，柔软非凡，温暖舒适

后领内里镶边设计

  • 大身整体成分：50% 锦纶/28% 羊毛/20% 聚酯纤维/2% 其他纤维
  • 可机洗
