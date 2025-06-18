Nike ACG
Fly 运动帽
¥399
Nike ACG Fly 运动帽专为热爱户外活动的人士匠心打造。可拆卸帽垂既可遮盖后颈，亦可在前面扣合，提升防护效果。
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： HJ7021-480
Nike ACG
¥399
Nike ACG Fly 运动帽专为热爱户外活动的人士匠心打造。可拆卸帽垂既可遮盖后颈，亦可在前面扣合，提升防护效果。
其他细节
- Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
- 背面采用弹性面料，营造柔软舒适的佩戴感受
- 运动帽两侧和帽垂融入打孔细节设计，缔造出色透气性
- 背面搭配松紧绳和栓扣，塑就舒适贴合感
- 帽垂通过魔术贴粘扣固定，不使用时可拆下
产品细节
- 平整帽檐
- 反光 ACG 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。前片里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： HJ7021-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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