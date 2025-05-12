 

Nike ACG

Fly 运动帽

¥279¥39930% 折让
游戏宝蓝
黑

Nike ACG Fly 运动帽专为热爱户外活动的人士匠心打造。可拆卸帽垂既可遮盖后颈，亦可在前面扣合，提升防护效果。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： HJ7021-480

Nike ACG

¥279¥39930% 折让

Nike ACG Fly 运动帽专为热爱户外活动的人士匠心打造。可拆卸帽垂既可遮盖后颈，亦可在前面扣合，提升防护效果。

其他细节

  • Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
  • 背面采用弹性面料，营造柔软舒适的佩戴感受
  • 运动帽两侧和帽垂融入打孔细节设计，缔造出色透气性
  • 背面搭配松紧绳和栓扣，塑就舒适贴合感
  • 帽垂通过魔术贴粘扣固定，不使用时可拆下

产品细节

  • 平整帽檐
  • 反光 ACG 标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。前片里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： HJ7021-480

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