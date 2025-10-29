 
Nike ACG Izy 男子运动鞋 - 褐灰/黑/浅军绿/沙漠卡其

Nike ACG Izy

男子运动鞋

19% 折让
褐灰/黑/浅军绿/沙漠卡其
浅土褐/黑/红棕色/卡其

拉上拉链，说走就走。 Nike ACG Izy 男子运动鞋将越野鞋的结实外底与休闲随性风范巧妙结合， 并采用优质皮革与厚实中底缓震配置，缔造舒适非凡的穿着体验，是野营等活动的理想之选。


  • 显示颜色： 褐灰/黑/浅军绿/沙漠卡其
  • 款式： HV4088-200

Nike ACG Izy

19% 折让

其他细节

  • 加垫鞋口搭配拉链设计，打造稳固贴合感
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。

