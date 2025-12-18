Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV 女子夹克
20% 折让
为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。 沙漠寒夜？ 轻松应对。 无需保暖时，可将夹克折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。
- 显示颜色： 亚紫粉/亚紫粉/亚紫粉/山峰白
- 款式： HM9964-684
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 女子夹克采用 PrimaLoft® 填充物与保暖技术，助你无惧凛冽严寒。
御寒保暖
PrimaLoft® 填充物，助你在寒冷天气中保持温暖。
轻松收纳，自由出行
天气转暖之际，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。
可调细节
下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。 双向拉链开襟，打造可调式包覆效果。
整装待发，开启探险
正面领口和插手口袋采用柔软里料，非凡舒适。
轻松叠搭
宽松版型塑就宽松衣身，便于你在需要时内搭紧身运动服。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 内置“Lava Flow”故事贴片
- 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
- 后领内侧设有挂环
- 双向拉链
- 可机洗
设计揭秘
该轻盈夹克的设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的多日独木舟之旅，营造出众保暖效果。
