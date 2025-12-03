为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。 沙漠寒夜？ 轻松应对。 无需保暖时，可将夹克折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。

该轻盈夹克的设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的多日独木舟之旅，营造出众保暖效果。

