Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV 女子马甲
20% 折让
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 女子马甲采用 PrimaLoft® 填充物与保暖技术，让身体核心保持温暖。为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。沙漠寒夜？轻松应对。无需保暖时，可将马甲折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。
- 显示颜色： 加农绿/加农绿/泡沫薄荷绿/山峰白
- 款式： IB0803-017
保暖填充，性能出众
PrimaLoft® 填充物结合 Nike Therma-FIT ADV 技术，助你在寒冷天气条件下保持温暖。
随心造型，穿出个性
下摆搭配松紧抽绳，结合双向拉链开襟，打造专属贴合感。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 内置“Lava Flow”故事贴片
- 正面双向拉链
- 拉链口袋
- 下摆配有松紧抽绳和栓扣
- ACG 三角钩环
- 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
- 后领内侧设有挂环
- 可机洗
设计揭秘
该轻盈马甲的设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的多日独木舟之旅，营造出众保暖效果。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
