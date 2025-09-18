Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV 男子夹克
¥1,899
Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克可谓是理想之选。该夹克搭载 Therma-FIT ADV 技术，助你在冷天保持温暖。天气转暖之际，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。
- 显示颜色： 苔木棕色/明亮紫/苔木棕色/山峰白
- 款式： HJ3736-235
Nike ACG "Lava Flow"
¥1,899
Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克可谓是理想之选。该夹克搭载 Therma-FIT ADV 技术，助你在冷天保持温暖。天气转暖之际，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。
灵感源自西得克萨斯
为打造此系列，ACG 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟露营之旅。该系列的名称灵感源自由缓慢流动的熔岩形成的岩层构造。
轻盈保暖
该夹克轻盈非凡，加持保暖技术。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。
整装待发，开启探险
下摆搭配松紧抽绳，可供自主调节贴合度。双向拉链可供灵活调节包覆效果，搭配拉链防护设计，有助保护颈部。正面领口内侧和拉链插手口袋采用柔软衬里，非凡舒适。不穿时，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。
舒适叠搭，户外佳选
宽松版型塑就宽松衣身，便于你快速内搭紧身运动服。
产品细节
- Nike ACG 刺绣标志
- 刺绣 THERMA-FIT ADV 和 PRIMALOFT® 标志
- 内置“Lava Flow”故事贴片
- 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
- 后领内侧设有挂环
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 苔木棕色/明亮紫/苔木棕色/山峰白
- 款式： HJ3736-235
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。