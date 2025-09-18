 
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克 - 苔木棕色/明亮紫/苔木棕色/山峰白

Nike ACG "Lava Flow"

Therma-FIT ADV 男子夹克

¥1,899
苔木棕色/明亮紫/苔木棕色/山峰白
黑/黑/黑/山峰白
浅卡其/浅卡其/杏茶色/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克可谓是理想之选。该夹克搭载 Therma-FIT ADV 技术，助你在冷天保持温暖。天气转暖之际，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。


  • 显示颜色： 苔木棕色/明亮紫/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HJ3736-235

灵感源自西得克萨斯

为打造此系列，ACG 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟露营之旅。该系列的名称灵感源自由缓慢流动的熔岩形成的岩层构造。

轻盈保暖

该夹克轻盈非凡，加持保暖技术。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。

整装待发，开启探险

下摆搭配松紧抽绳，可供自主调节贴合度。双向拉链可供灵活调节包覆效果，搭配拉链防护设计，有助保护颈部。正面领口内侧和拉链插手口袋采用柔软衬里，非凡舒适。不穿时，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。

舒适叠搭，户外佳选

宽松版型塑就宽松衣身，便于你快速内搭紧身运动服。

产品细节

  • Nike ACG 刺绣标志
  • 刺绣 THERMA-FIT ADV 和 PRIMALOFT® 标志
  • 内置“Lava Flow”故事贴片
  • 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
  • 后领内侧设有挂环
  • 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 苔木棕色/明亮紫/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HJ3736-235

