Nike ACG "Lava Flow"

¥1,229 ¥1,899 35% 折让

Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克采用保暖技术，助你无惧凛冽严寒。

简言之，这款夹克集保暖技术和轻盈质感于一体。 为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。 沙漠寒夜？ 轻松应对。 无需保暖时，可将夹克折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。

御寒保暖 Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 PrimaLoft® 填充物，帮助抵御严寒。 轻松收纳，自由出行 天气转暖之际，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。 束紧设计，妥帖包覆 下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。 双向拉链，打造可调式包覆效果。 温暖舒适 正面领口内侧和拉链插手口袋采用加绒衬里，柔软温暖。 轻松叠搭 宽松版型塑就宽松衣身，便于你在需要时内搭紧身运动服。

产品细节 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维

内置“Lava Flow”故事贴片

左侧拉链口袋的拉链头饰有 ACG Earth 串珠

后领内侧设有挂环

双向拉链

可机洗

显示颜色： 浅卡其/浅卡其/杏茶色/山峰白

款式： HJ3736-229