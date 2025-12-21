Nike ACG "Lava Flow"

¥1,199 ¥1,499 20% 折让

Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子马甲可谓是理想之选。 该马甲采用轻盈填充物，为身体核心部位带来出众保暖效果；多口袋设计，可在探险时安全收纳随身物品。 天气转暖之际，可将夹克收至衣身内侧口袋中，并用三角钩环挂在背包上。

灵感源自西得克萨斯

为打造此系列，ACG 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟露营之旅。 昼夜温差的巨大变化催生了对轻盈保暖服饰的需求，在阳光炽热时可轻松收纳。 该系列的名称灵感源自公园中由缓慢流动的熔岩形成的岩层构造。

轻盈保暖

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在寒冷天气条件下保持温暖。 轻盈 PrimaLoft® 填充物，柔软保暖。

整装待发，开启探险

下摆搭配松紧抽绳，结合双向拉链开襟，可自主调节造型。 不穿时，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。

舒适叠搭，户外佳选

衣身采用宽松版型设计，营造充裕叠搭空间，可内搭紧身运动服。