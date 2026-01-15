Nike ACG "Lava Loft" Therma-FIT 男子羽绒拼接夹克采用应对冷天所需的设计：羽绒拼接填充物，为关键位置提供温暖，AeroLoft 打孔设计增强特定区域的透气表现。弹性拼接助你自在行动，下摆松紧抽绳设计让你轻松调节理想贴合度。不需要保暖？可收纳至衣身内置口袋中，便于存储携带。

Nike ACG "Lava Loft" Therma-FIT 男子羽绒拼接夹克采用应对冷天所需的设计：羽绒拼接填充物，为关键位置提供温暖，AeroLoft 打孔设计增强特定区域的透气表现。弹性拼接助你自在行动，下摆松紧抽绳设计让你轻松调节理想贴合度。不需要保暖？可收纳至衣身内置口袋中，便于存储携带。

