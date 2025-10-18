Nike ACG "Lunar Lake" Puffer PrimaLoft®

¥1,539 ¥2,399 35% 折让

Nike ACG "Lunar Lake" Puffer PrimaLoft® Therma-FIT ADV 男子拒水宽松连帽夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，助你保持温暖干爽。潜水式风帽设计，可包覆部分面部，有助御寒保暖。

保暖舒适

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。

PrimaLoft® Thermoplume 填充物

主体采用 PrimaLoft® Thermoplume 填充物，质感轻盈，保暖出众。这种填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。匠心技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。侧拼接减少填充物，提升运动灵活性。

叠搭设计，适应气候

该宽松夹克采用匠心设计，可内搭紧身运动服、针织单品或中间层衣物。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。如果希望穿出修身贴合效果，建议选小一码。