 
Nike ACG "Lunar Lake" Puffer PrimaLoft® Therma-FIT ADV 男子拒水宽松连帽棉服夹克 - 加农绿/泡沫薄荷绿/山峰白

Nike ACG "Lunar Lake" Puffer PrimaLoft®

Therma-FIT ADV 男子拒水宽松连帽棉服夹克

30% 折让
加农绿/泡沫薄荷绿/山峰白
安全橙/安全橙/山峰白

Nike ACG "Lunar Lake" Puffer PrimaLoft® Therma-FIT ADV 男子拒水宽松连帽夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，助你保持温暖干爽。潜水式风帽设计，可包覆部分面部，有助御寒保暖。


  • 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/山峰白
  • 款式： FV8911-017

保暖舒适

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。

PrimaLoft® Thermoplume 填充物

主体采用 PrimaLoft® Thermoplume 填充物，质感轻盈，保暖出众。这种填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。匠心技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。侧拼接减少填充物，提升运动灵活性。

叠搭设计，适应气候

该宽松夹克采用匠心设计，可内搭紧身运动服、针织单品或中间层衣物。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。如果希望穿出修身贴合效果，建议选小一码。

其他细节

  • 款式：宽松版型夹克
  • 材料：拒水梭织外层面料
  • 结构：绗缝结构巧搭主体 PrimaLoft® Thermoplume 填充物和顺滑梭织里料
  • 口袋：侧边拉链口袋
  • 边缘：弹性袖口和抽绳下摆，全长拉链开襟设计搭配潜水式风帽
  • 其他特色：ACG 钩环

产品细节

  • 前胸饰有 ACG 刺绣标志
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
