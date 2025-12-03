Nike ACG "Lunar Lake" Puffer PrimaLoft®
Therma-FIT ADV 男子拒水宽松连帽棉服夹克
15% 折让
Nike ACG "Lunar Lake" Puffer PrimaLoft® Therma-FIT ADV 男子拒水宽松连帽夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，助你保持温暖干爽。潜水式风帽设计，可包覆部分面部，有助御寒保暖。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： FV8911-010
保暖舒适
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。
PrimaLoft® Thermoplume 填充物
主体采用 PrimaLoft® Thermoplume 填充物，质感轻盈，保暖出众。这种填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。匠心技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。侧拼接减少填充物，提升运动灵活性。
叠搭设计，适应气候
该宽松夹克采用匠心设计，可内搭紧身运动服、针织单品或中间层衣物。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。如果希望穿出修身贴合效果，建议选小一码。
其他细节
- 款式：宽松版型夹克
- 材料：拒水梭织外层面料
- 结构：绗缝结构巧搭主体 PrimaLoft® Thermoplume 填充物和顺滑梭织里料
- 口袋：侧边拉链口袋
- 边缘：弹性袖口和抽绳下摆，全长拉链开襟设计搭配潜水式风帽
- 其他特色：ACG 钩环
产品细节
- 前胸饰有 ACG 刺绣标志
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
