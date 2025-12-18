Nike ACG "Lunar Lake"
Therma-FIT ADV 男子拒水夹克
36% 折让
Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV 男子拒水夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，添加 PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。 天气变暖时，该款夹克可收纳至衣身内侧的口袋中，便于轻松携带。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： HV1145-060
抵御寒冷
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 采用 PrimaLoft® 填充物，质感轻盈，保暖出众。 这种填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。
舒适叠搭，户外佳选
宽松版型，便于叠搭。 潜水式风帽设计，提升对头部和面部的包覆效果。 下摆搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度。
柔软舒适，收纳设计
该夹克可收纳至衣身内侧网眼口袋中，在露营时可将其用作枕头。
产品细节
- 刺绣夜光 ACG 标志
- 左侧拉链口袋拉链头饰有 UFO 夜光装饰
- ACG 三角钩环
- 拉链插手口袋
- 双向拉链
- 面料：100% 锦纶。 里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
