Nike ACG "Misery Ridge"

¥2,289 ¥3,299 30% 折让

Nike ACG "Misery Ridge" Storm-FIT ADV GORE-TEX 3L 男/女防风防水夹克硬壳冲锋衣专为抵御恶劣天气而打造，采用防风防水设计，打造出众包覆效果，让你在户外无惧风雨侵袭。采用宽松版型，可内搭紧身运动服或其他单品。多口袋设计，可供安全收纳小物件。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备。

寻找河流

这款夹克取名自 Misery Ridge，它位于雄伟壮丽的史密斯巨岩州立公园的中心地带。这是登山者和徒步旅行者的挚爱路线，三边均被克鲁克德河所包围。内置标签饰有结合周边区域细节的岩石图案。

干爽体验

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。梭织面料巧搭 GORE-TEX 薄膜。GORE-TEX 薄膜，有助保持身体干爽。

出众包覆，非凡防护

采用全长拉链开襟设计，打造利落造型。潜水式风帽搭配松紧抽绳，可自行掌控包覆效果。

便于收纳装备

正面拉链口袋与衣身内侧网眼布口袋，为装备提供多种收纳选择。