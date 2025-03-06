为了确保这款夹克能够抵御风雨和潮湿，我们穿越了哥斯达黎加 46 英里（约 74 公里）长的热带雨林。途中，我们看见了大闪蝶 (Morpho)，便以此为夹克命名。Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 女子宽松防风防水夹克冲锋衣采用防风防水面料，并采用宽松版型与可调节细节设计，让你无惧风雨侵袭，造就理想叠搭之选。雨过天晴时，将夹克收纳至衣身内侧口袋中即可。

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