 

Nike ACG "Morpho"

Storm-FIT ADV 2.5L 女子宽松防风防水夹克硬壳冲锋衣

¥1,309¥1,89931% 折让

为了确保这款夹克能够抵御风雨和潮湿，我们穿越了哥斯达黎加 46 英里（约 74 公里）长的热带雨林。途中，我们看见了大闪蝶 (Morpho)，便以此为夹克命名。Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 女子宽松防风防水夹克硬壳冲锋衣采用防风防水面料，并采用宽松版型与可调节细节设计，让你无惧风雨侵袭，造就理想叠搭之选。雨过天晴时，将夹克收纳至衣身内侧口袋中即可。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/山峰白
  • 款式： HJ0247-480

Nike ACG "Morpho"

¥1,309¥1,89931% 折让

为了确保这款夹克能够抵御风雨和潮湿，我们穿越了哥斯达黎加 46 英里（约 74 公里）长的热带雨林。途中，我们看见了大闪蝶 (Morpho)，便以此为夹克命名。Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 女子宽松防风防水夹克硬壳冲锋衣采用防风防水面料，并采用宽松版型与可调节细节设计，让你无惧风雨侵袭，造就理想叠搭之选。雨过天晴时，将夹克收纳至衣身内侧口袋中即可。

在哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园测试

我们背上行囊，前往科尔科瓦杜国家公园，开启了一场 46 英里（约 74 公里）的探险之旅，只为测试这款夹克。哥斯达黎加的这片热带雨林分布着多种多样的生物，其自然美景令人叹为观止。那里有着充沛的阳光和雨水，炎热潮湿，是理想的测试环境。即刻穿上此夹克，从容开启探险旅程。

风雨无阻

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。下摆和风帽可通过弹性抽绳束紧，助你抵御风雨侵袭。袖口搭配魔术贴粘扣固定带，可自行调整贴合度。

轻松叠搭

防水耐穿锦纶面料，助你在温暖天气保持干爽舒适。宽松版型，非常适合在寒冷天气内搭针织上衣。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 口袋设计
  • 左胸饰有 ACG 刺绣标志
  • 背面下摆右侧饰有 STORM-FIT ADV 刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/山峰白
  • 款式： HJ0247-480

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