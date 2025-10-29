Nike ACG "Morpho"
Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣
18% 折让
为确保该夹克能有效抵御风雨天气和潮湿环境，Nike 团队曾深入哥斯达黎加热带雨林进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险，以测试其性能。升级防护设计结合可束紧细节，令你无惧恶劣天气。不穿时可将这款轻盈夹克收入衣身内侧口袋中。
- 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/山峰白
- 款式： HJ0247-229
专为恶劣天气打造
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。密封接缝结构、正面双向防水拉链和拉链插手口袋上的防护设计，提供出色包覆效果。
束紧设计，舒适包覆
下摆和风帽可通过弹性抽绳束紧，打造专属贴合感。
轻松收纳，自由出行
该夹克可收纳至衣身内侧口袋中，变成一个带有可调节抽绳固定带与储物口袋的小包。
轻松叠搭
采用轻盈锦纶面料，塑就温暖潮湿天气的理想之选；结合宽松版型，方便在需要额外保暖时轻松叠搭其他衣物。
产品细节
- 100% 锦纶
- 左侧拉链口袋的拉链头饰有 ACG Earth 串珠
- 内置 "Morpho" 故事贴片
- 后领内侧挂环设计
- 口袋设计
- 左胸刺绣 ACG 标志搭配背面下摆右侧 STORM-FIT ADV 刺绣标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
